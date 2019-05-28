28 мая в Туле не будет воды на ул. Волкова и ул.Чаплыгина
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа
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28 мая в Туле не будет холодной воды по ул. Волкова д.д. 2а, 4,4а, 6, 6а, 8, 10, ул. Приупская д.д. 19, 20, 21, 21а, 22б, 23, 24, 25/1, ул.Чаплыгина д.д. 1, 3а. Ее подача будет прекращена с 10:00 до окончания ремонтно-восстановительных работ по ул. Приупской, 27.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».
ИСТОЧНИК KP.RU