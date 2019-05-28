В Тульской области почти два часа тушили горящее здание

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-28T09:15:33+03:00

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28 мая в п. Пронь Кимовского района загорелось кирпичное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:43.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. В 01:02 пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 02:55.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля. Обрушились железобетонные перекрытия. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 26 человек и 8 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU