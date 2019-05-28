В Тульской области почти два часа тушили горящее здание
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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28 мая в п. Пронь Кимовского района загорелось кирпичное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:43.
На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. В 01:02 пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 02:55.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля. Обрушились железобетонные перекрытия. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 26 человек и 8 единиц техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU