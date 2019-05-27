Туляки могут увидеть настоящие зуб и бивень мамонта

СЕГОДНЯ 17:41 2019-05-27T17:41:27+03:00

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8 июня 2019 года Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает туляков и гостей города в увлекательную поездку «У нас в Туле», приуроченную к 100-летию Тульского областного краеведческого музея – одного из старейших в городе.

В начале гостей ждет обзорная экскурсия по Туле на комфортабельном автобусе по старинным тульским улочкам и проспектам, в разных районах города, к основным достопримечательностям. Желающие смогут сделать красивые фото на память и узнать много интересных фактов.

Далее свои двери для гостей распахнет Тульский областной краеведческий музей, отметивший 17 мая вековой юбилей! В программе - знакомство с юбилейной выставкой «Сто лет созидания». Экспозиция включает удивительные предметы из богатой фондовой коллекции, ранее ни разу не выставлявшиеся: шелковые дамские платья середины XIX в., отлично сохранившиеся башмачки и перчатки семилетнего ребенка, уникальную скульптуру Николы Можайского XVII в. и многое другое.

Также участников маршрута ожидает интерактивная экскурсия «Прикоснись к истории». Сотрудники музея расскажут о чугунолитейном производстве и работе Тульского оружейного завода, познакомят с произведениями мастеров-скобянщиков, златокузнецов, часовщиков, самоварщиков и пряничников. У посетителей будет уникальная возможность подержать в руках зуб и бивень мамонта, средневековое оружие, ощутить мягкое тепло тульской бесшитьевой игрушки.

Программа:

11.00 – 13.00 – обзорная автобусная экскурсия по Туле

13.00 – 14.30 – Тульский областной краеведческий музей. Интерактивная экскурсия «Прикоснись к истории» с осмотром юбилейной выставки «Век созидания».

Место и время встречи:

11:00 у музея «Тульские самовары» (ул. Менделеевская, 8).

Стоимость билета: взрослый – 750 р., льготный (пенсионеры, школьники, студенты – 650 р).

Внимание! Количество мест ограничено!

Предварительная запись по тел.: 52-08-98, 8 920 780 80 95

Возрастная категория 6+

ИСТОЧНИК KP.RU