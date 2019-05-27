СЕГОДНЯ 17:19 2019-05-27T17:19:50+03:00

В этом году ремонт и восстановление ливневок пройдет на 17 участках

Изменить размер текста: A A

В Туле ремонтируют ливневую канализацию. 27 мая подрядная организация ведет работы на пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской. Также ремонт запланирован по следующим адресам:

- вдоль д. №2 по ул. Пушкина до д. №1 по ул. Луговой в п. Косая гора,

- пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина,

- пересечение ул. 9 мая и ул. Оружейной,

- пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева,

- пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной,

- пересечение ул. Мосина и ул. Советской,

- на пр. Ленина в районе д. №86,

- по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена),

- по ул. Оружейной (от д. № 23 до д. №15 корп. 1),

- по ул. Плеханова от ул. Осташева,

- по ул. Скуратовской поворот на п. Новоскуратово,

- по ул. Транспортной в п. Южный мкрн. Скуратово,

- по ул. Московское шоссе в районе д. №60,

- по ул. Горской в д. Барсуки,

- на ул. 4-ая Горельская.

В этом году ремонт и восстановление ливневой канализации в Туле пройдет на 17 участках улично-дорожной сети города. Срок исполнения – до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU