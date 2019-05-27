В Туле ремонтируют ливневую канализацию
В Туле ремонтируют ливневую канализацию. 27 мая подрядная организация ведет работы на пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской. Также ремонт запланирован по следующим адресам:
- вдоль д. №2 по ул. Пушкина до д. №1 по ул. Луговой в п. Косая гора,
- пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина,
- пересечение ул. 9 мая и ул. Оружейной,
- пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева,
- пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной,
- пересечение ул. Мосина и ул. Советской,
- на пр. Ленина в районе д. №86,
- по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена),
- по ул. Оружейной (от д. № 23 до д. №15 корп. 1),
- по ул. Плеханова от ул. Осташева,
- по ул. Скуратовской поворот на п. Новоскуратово,
- по ул. Транспортной в п. Южный мкрн. Скуратово,
- по ул. Московское шоссе в районе д. №60,
- по ул. Горской в д. Барсуки,
- на ул. 4-ая Горельская.
В этом году ремонт и восстановление ливневой канализации в Туле пройдет на 17 участках улично-дорожной сети города. Срок исполнения – до 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU