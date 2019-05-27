Житель Тульской области, угрожая монтировкой, забрал из магазина выручку и сигареты

СЕГОДНЯ 16:44 2019-05-27T16:44:32+03:00

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Житель Кимовского района, угрожая монтировкой продавцу, забрал из магазина в Епифани выручку в размере 26 тысяч рублей и 5 пачек сигарет. По предварительным данным, злоумышленник попытался совершить ограбление вечером, когда в торговом зале не было покупателей.

Пока похититель осуществлял преступный умысел, продавец сумела закрыться в подсобке, откуда через второй выход ушла на улицу. Успев сообщить о происшествии в полицию, женщина снаружи закрыла вход в магазин, не дав злоумышленнику покинуть торговый зал.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отдел МВД. 44-летний безработный ранее судимый житель Кимовского района признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU