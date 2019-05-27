2019-05-27T16:29:09+03:00
Происшествия

За сутки 10 жителей Тульской области стали жертвами банковских мошенников

В полиции проводятся процессуальные проверки
Мария ВЛАСОВА
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За прошедшие сутки 10 жителей Тульской области стали жертвами мошенников.

У 26-летней тулячки неизвестный мужчина списал с банковской карты 80 тысяч рублей. Деньги мошенник получил под предлогом покупки компьютерного стола, объявление о продаже которого было размещено на сайте бесплатных объявлений.

У 61-летней жительницы областного центра обманом с карточки списали почти 6 тысяч рублей. 60-летняя жительница Пролетарского округа лишилась около 10,5 тысяч рублей под предлогом продажи морозильной камеры.

73-летний мужчина перевел со своей карты 180 тысяч рублей неизвестному человеку, который ввел его в заблуждение.

82-летней жительнице Новомосковска позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ей положена компенсация за покупку биологических добавок. После этого она перевела через платежный терминал почти 115 тысяч рублей.

65-летний мужчина перевел 4 тысячи рублей в качестве предоплаты за приобретение трактора «МТЗ-82».

Жителю Ленинского района на сотовый телефон позвонил лже-сотрудник безопасности банка и списал 137 тысяч рублей. Таким же способом с карты 67-летнего жителя Киреевского района были списаны более 24 тысяч рублей, а с карты 50-летнего мужчины - более 9 тысяч рублей, 60-летняя жительница Новомосковска лишилась 86 тысяч рублей.

По всем вышеуказанным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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