2019-05-27T16:13:58+03:00
Общество

Члены ДНД участвуют в акции «Вместе против наркотиков»

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Тульская область присоединилась к Всероссийскому антинаркотическому месячнику «Вместе против наркотиков», который продлится в регионе до 26 июня.

Народные дружинники оружейной столицы принимают активное участие в рамках акции.

В ходе совместных патрулирований с сотрудниками полиции народные дружинники ведут разъяснительную работу с населением, в том числе с молодежью, о вреде наркотических средств, пропагандируют здоровый образ жизни, раздают соответствующие памятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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