Ремонт по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Туле продолжается

СЕГОДНЯ 16:55 2019-05-27T16:08:36+03:00

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Работы по ремонту дорог в Туле ведутся на трех из 17 запланированных объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В мае 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» на сумму 534 млн руб. Определена подрядная организация – ООО «ДСК-108».

В настоящее время ведутся работы по ремонту на трех объектах: Одоевский путепровод (75 %), ул. Пржевальского (45 %), ул. Новотульская (25 %). Общее выполнение контракта – 10 %.

- Качество работ на каждом этапе нужно держать на постоянном контроле и обязательно с привлечением специализированной независимой организации для проведения обследований, - отметил глава администрации города Тулы Евгений Авилов.

Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Эталон Бетон» на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия и элементов конструкции улично-дорожной сети. В рамках данного контракта будет выполнен ремонт восьми участков автомобильных дорог. В настоящее время работы ведутся на 5 объектах из 8: ул. Марата (90 %), ул. 10-й проезд Мясново (95 %), ул.19-й проезд Мясново и ул. Кабакова (80 %), Торховский проезд (90 %), ул. Декабристов (60 %), разворотная площадка в пос. Плеханово (70 %). Общее выполнение контракта – 50 %.

Также заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по ул. Лобачевского щебнем, на сумму 1 млн руб. Общее выполнение контракта – 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU