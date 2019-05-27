28 мая в Оружейном переулке будет ограничено движение

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-27T16:06:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с проведением церемонии прощания с заместителем министра – директором департамента по развитию местного самоуправления министерства внутренней политики и развития местного самоуправления региона Александром Болтневым будут введены следующие ограничения:

- запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств 28.05.2019 с 06:00 до 15:00 в Оружейном переулке на участке от ул. Октябрьской до ул. Демидовской.

ИСТОЧНИК KP.RU