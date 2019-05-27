2019-05-27T16:08:24+03:00
Происшествия

Житель Тульской области попался на краже продуктов из супермаркета

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж»
Мария ВЛАСОВА
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19-летний житель города Щекино попался на краже продуктов из супермаркета в поселке Барсуки. В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратился директор магазина. Ущерб составил 2 500 рублей.

Полицейские установили личность злоумышленника при просмотре записей с камер видеонаблюдения. Безработный молодой человек оказался ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Спустя некоторое время он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции. Молодой человек признался в содеянном.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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