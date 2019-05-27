2019-05-27T16:01:33+03:00
Общество

«Спектр» приглашает туляков на закрытие фотопроекта #МирСквозьОбъектив

Виктория ЯКУШИНА
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31 мая 2019 года, в 18:00, в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П.Белоусова (возле «Зеленой планеты») пройдет закрытие фотопроекта #МирСквозьОбъектив.

Приглашаются все участники фотобатлов и мастер-классов, голосовавшие за присланные работы, увлеченные этим волшебным искусством - искусством фотографии.

В программе: концертные номера, награждение победителей и фотосушка с лучшими работами фотоохоты и фотобатлов.

Организаторы также предлагают сделать фото моделей в национальных костюмах стран мира на фоне чудесных локаций и пейзажей нашего парка.

Если у вас есть национальный костюм и желание на время превратиться в настоящую фотомодель, звоните по телефону: 35-83-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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