Прощание с Александром Болтневым состоится 28 мая

СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-27T16:05:09+03:00

Бывший заместитель начальника УВД Тульской области умер на 61-ом году жизни

Изменить размер текста: A A

26 мая 2019 года в Туле умер полковник милиции в отставке, экс-замначальника УВД Тульской области - начальник штаба УВД Александр Николаевич Болтнев. Ему было 60 лет.

Он проработал в ОВД более 37 лет. Неоднократно отправлялся в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона, был ветераном боевых действий.

Александр Николаевич награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени, "Орденом Почета", нагрудным знаком "Почетный сотрудник МВД", наградным оружием - пистолетом Макарова и кортиком и другими.

Прощание с Александром Болтневым пройдет 28 мая 2019 года, с 10:00 до 12:00, в Николо-Зарецком храме Тулы по адресу: Оружейный пер., 12.

- Руководство УМВД России по Тульской области и личный состав органов внутренних дел региона выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU