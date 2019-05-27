Прощание с Александром Болтневым состоится 28 мая
26 мая 2019 года в Туле умер полковник милиции в отставке, экс-замначальника УВД Тульской области - начальник штаба УВД Александр Николаевич Болтнев. Ему было 60 лет.
Он проработал в ОВД более 37 лет. Неоднократно отправлялся в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона, был ветераном боевых действий.
Александр Николаевич награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени, "Орденом Почета", нагрудным знаком "Почетный сотрудник МВД", наградным оружием - пистолетом Макарова и кортиком и другими.
Прощание с Александром Болтневым пройдет 28 мая 2019 года, с 10:00 до 12:00, в Николо-Зарецком храме Тулы по адресу: Оружейный пер., 12.
- Руководство УМВД России по Тульской области и личный состав органов внутренних дел региона выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU