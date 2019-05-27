2019-05-27T16:05:09+03:00
Общество

Прощание с Александром Болтневым состоится 28 мая

Бывший заместитель начальника УВД Тульской области умер на 61-ом году жизни
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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26 мая 2019 года в Туле умер полковник милиции в отставке, экс-замначальника УВД Тульской области - начальник штаба УВД Александр Николаевич Болтнев. Ему было 60 лет.

Он проработал в ОВД более 37 лет. Неоднократно отправлялся в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона, был ветераном боевых действий.

Александр Николаевич награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени, "Орденом Почета", нагрудным знаком "Почетный сотрудник МВД", наградным оружием - пистолетом Макарова и кортиком и другими.

Прощание с Александром Болтневым пройдет 28 мая 2019 года, с 10:00 до 12:00, в Николо-Зарецком храме Тулы по адресу: Оружейный пер., 12.

- Руководство УМВД России по Тульской области и личный состав органов внутренних дел региона выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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