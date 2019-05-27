2019-05-27T14:38:39+03:00
Происшествия

В Тульской области пьяный на "ВАЗе" протаранил две машины

Подробности выясняются [фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: паблик "Тула Жесть" в ВконтактеФото: паблик "Тула Жесть" в Вконтакте
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25 мая 2019 года, в поселке Пронь Тульской области произошло ДТП.

- Пьяный лихач по пути в местный ларек за очередной порцией прозрачного, не справился со своим "ВАЗ 2114" и "наказал" два автомобиля - "Ладу Калину", которая от удара перевернулась, и "Мазду", которой повезло больше, - сообщили очевидцы в соцсети.

О пострадавших пока не сообщается. Подробности выясняются.

Фото: паблик "Тула Жесть" в Вконтакте

Фото: паблик "Тула Жесть" в Вконтакте

Фото: паблик "Тула Жесть" в Вконтакте

Фото: паблик "Тула Жесть" в Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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