В Тульской области пьяный на "ВАЗе" протаранил две машины
Подробности выясняются [фото]
Фото: паблик "Тула Жесть" в Вконтакте
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25 мая 2019 года, в поселке Пронь Тульской области произошло ДТП.
- Пьяный лихач по пути в местный ларек за очередной порцией прозрачного, не справился со своим "ВАЗ 2114" и "наказал" два автомобиля - "Ладу Калину", которая от удара перевернулась, и "Мазду", которой повезло больше, - сообщили очевидцы в соцсети.
О пострадавших пока не сообщается. Подробности выясняются.
Фото: паблик "Тула Жесть" в Вконтакте
Фото: паблик "Тула Жесть" в Вконтакте
ИСТОЧНИК KP.RU