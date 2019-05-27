СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-27T14:25:51+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников библиотек с профессиональным праздником. В послании главы региона сказано:

"Сегодня библиотека – не просто место, куда можно прийти за книгой. Это настоящий образовательный центр, где используются современные мультимедийные технологии, есть возможность дистанционной работы, где реализуются творческие и научные проекты.

У нашего региона большой опыт в развитии библиотечного дела. Поэтому в 2019 году Тула стала библиотечной столицей России.

В этом – ваша большая заслуга. Работать в библиотеке – значит искренне любить книги, ценить знания, которые они дают, и прикладывать весь свой опыт для сохранения отечественного и мирового культурно-исторического наследия.

Благодарю вас за огромный труд, профессионализм и неравнодушие.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!"

ИСТОЧНИК KP.RU