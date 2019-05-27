В Новомосковске поймали братьев-велокрадов
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В Новомосковске полицейскими задержаны подозреваемые в кражах велосипедов.
По предварительным данным, 25-летний безработный ранее судимый мужчина вместе со своим 23-летним братом похитили не менее двух велосипедов. Оба раза они совершали кражи из подъездов многоэтажек, где владельцы оставляли свое имущество.
Стражам порядка удалось поймать подозреваемых. Похищенное у них изъяли.
В отделе МВД России по г.Новомосковску возбуждены и расследуются уголовные дела.
В рамках расследования полицейские установят все детали незаконной деятельности задержанных.
ИСТОЧНИК KP.RU