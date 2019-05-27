В Новомосковске поймали братьев-велокрадов

СЕГОДНЯ 14:38 2019-05-27T14:17:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новомосковске полицейскими задержаны подозреваемые в кражах велосипедов.

По предварительным данным, 25-летний безработный ранее судимый мужчина вместе со своим 23-летним братом похитили не менее двух велосипедов. Оба раза они совершали кражи из подъездов многоэтажек, где владельцы оставляли свое имущество.

Стражам порядка удалось поймать подозреваемых. Похищенное у них изъяли.

В отделе МВД России по г.Новомосковску возбуждены и расследуются уголовные дела.

В рамках расследования полицейские установят все детали незаконной деятельности задержанных.

ИСТОЧНИК KP.RU