2019-05-27T14:17:09+03:00
Происшествия

В Новомосковске поймали братьев-велокрадов

Виктория ЯКУШИНА
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В Новомосковске полицейскими задержаны подозреваемые в кражах велосипедов.

По предварительным данным, 25-летний безработный ранее судимый мужчина вместе со своим 23-летним братом похитили не менее двух велосипедов. Оба раза они совершали кражи из подъездов многоэтажек, где владельцы оставляли свое имущество.

Стражам порядка удалось поймать подозреваемых. Похищенное у них изъяли.

В отделе МВД России по г.Новомосковску возбуждены и расследуются уголовные дела.

В рамках расследования полицейские установят все детали незаконной деятельности задержанных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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