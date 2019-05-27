На автодороге "Тула-Новомосковск" столкулись два "Рено"

СЕГОДНЯ 14:13 2019-05-27T14:13:17+03:00

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26 мая 2019 года, в 09:50 на 30-ом километре автодороги «Тула-Новомосковск» Киреевского района Тульской области произошло ДТП.

71-летний мужчина на автомобиле «Peugeot 307», по предварительной информации, столкнулся с попутным автомобилем «Renault Sandero», под управлением мужчины 57 лет.

После удара автомобиль «Renault» съехал в кювет.

В результате ДТП в Тульской области пострадали: водитель автомобиля «Peugeot» (получил телесные повреждения и после оказания медпомощи был отпущен) и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Renault» - четырехлетняя девочка.

Она получила различные телесные повреждения и была госпитализирована.

В момент происшествия ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве на заднем сидении автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU