В Тульской области фура влетела в "Рено"
В результате ДТП в Тульской области пострадал мужчина
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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25 мая 2019 года, в 17:20 на 148-ом километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района Тульской области произошло ДТП.
39-летний мужчина на грузовом автомобиле «Scania» с полуприцепом протаранил попутный автомобиль «Renault Sandero», под управлением мужчины 59 лет.
В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «Renault». Он получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU