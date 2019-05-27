В Тульской области фура влетела в "Рено"

СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-27T12:42:34+03:00

В результате ДТП в Тульской области пострадал мужчина

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25 мая 2019 года, в 17:20 на 148-ом километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района Тульской области произошло ДТП.

39-летний мужчина на грузовом автомобиле «Scania» с полуприцепом протаранил попутный автомобиль «Renault Sandero», под управлением мужчины 59 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «Renault». Он получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU