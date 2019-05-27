Под Тулой "Киа" слетела в кювет

СЕГОДНЯ 12:35 2019-05-27T12:35:48+03:00

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24 мая 2019 года, в 10:40 на 5-ом километре автодороги «Кимовск – Епифань – Куликово Поле – Кресты а.п. к н.п. Устье» Кимовского района Тульской области произошло ДТП.

68-летний мужчина на автомобиле «Kia Rio», по предварительной информации, не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП в Тульской области пострадал пассажир автомобиля «Kia» - женщина 64 лет. Она получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU