В Тульской области мошенник обманом угнал у мужчины машину

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-27T12:18:27+03:00

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В Новомосковске сотрудники полиции поймали подозреваемого в мошенничестве. Его жертвой стал представитель цыганского этноса.

Как выяснилось, он на сайте бесплатных объявлений разместил информацию о продаже автомобиля "ВАЗ-2109" 1995 года выпуска. По указанному номеру телефона с ним связался неизвестный, который захотел увидеть транспортное средство. Продавец согласился показать авто.

Во время встречи покупатель попросил разрешения немного проехать за рулем, чтобы оценить автомобиль. Получив согласие, мужчина сел в машину, завел двигатель и уехал.

Поняв, что стал жертвой обмана, представитель цыганского этноса обратился в полицию. На территории Новомосковска полицией незамедлительно был введен план «Перехват», в результате которого транспортное средство удалось обнаружить на окраине города.

Находившийся за рулем местный житель доставлен в отдел МВД для разбирательства. Он признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU