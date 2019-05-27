В Туле снова оштрафовали несколько УК

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-27T11:50:49+03:00

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За период с 20 по 24 мая было обследовано 449 придомовых территорий, выявлено 30 нарушений в части неисполнения Правил благоустройства:

- в части наличия мусора 20 нарушений, выдано 4 требования, из них исполнено 1, 3 на контроле;

- наличие граффити на фасадах МКД – 4 нарушения, выдано 4 требования, 4 исполнено;

- несвоевременный окос придомовой территории – 6 нарушений, выдано 6 требований, 2 исполнено, 4 на контроле до 27.05.2019.

За период с 20 по 24 мая административными комиссиями было рассмотрено 3 административных материала в отношении УК Орион, Жилкомцентр, Согласие, Строймакс, наложены штрафы на сумму 121 000 руб. (ООО УК «Орион» (ЮЛ), ООО «Жилкомцентр» (ДЛ), ООО «Согласие» (ДЛ)).

Взыскано административных штрафов на сумму 200 605 руб., направлены материалы в УФССП по Тульской области для принудительного взыскания на сумму 400 000 руб. По остальным материалам период добровольной оплаты не истек.

В части содержания асфальтового покрытия тротуара и проезда дворовой территории многоквартирных домов выявлено 4 нарушения, выдано 4 требования до 17.06.2019.

Обследовано 414 контейнерных площадок, выявлено 22 нарушения в части содержания, из них исполнено 9, на контроле 13.

За истекший период УАТН составлено 54 протокола. В административные комиссии из главных управлений поступило 27 протоколов об административных правонарушениях.

На предмет соответствия вывесок требованиям правил благоустройства управлением были обследованы улицы Первомайская, Октябрьская, Красноармейский пр-т. По результатам проведенной работы выдано 19 требований на приведение вывесок в соответствие с Правилами благоустройства сроком до 30.06. Представлено 3 колористических паспорта зданий.

В ходе контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов обследовано 207 территорий. Выявлено 18 нарушений в части несоблюдения правил благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU