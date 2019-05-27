В Туле сажают барбарис

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-27T11:37:42+03:00

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Сегодня, 27 мая 2019 года, на улицах Тулы будут высажены цветы и барбарис.

В рамках работ по озеленению областного центра в сквере «Славянский» запланирована посадка 830 штук цветов. На ул. Советской будут высажены 400 барбарисов. На пр. Ленина (от ул. Жаворонкова до сквера Л.Н. Толстого) появятся 289 кустарников.

На мемориале «Защитникам неба Отечества» будет производиться окос травы.

Продолжится обработка гербицидами очагов произрастания борщевика Сосновского в Рождественском сельском поселении.

По ряду адресов запланированы работы по окосу газонов: на ул. Шоссейной, Еловой, Новоселов, Литейной, Вознесенского, Красном Перекопе, пр. Ленина, Епифанской, возле Ротонды, в Партизанской деревне, на 5-м пр. Гастелло, 2-м пр. Металлургов, на 1-м и 5-м Лихвинских проездах, на ул. Колхозной. Работы также будут проведены в п. Косая гора, в сквере возле памятника «Танк ИС - 3».

Кроме того, сегодня продолжится ликвидация стихийных свалок на ул. 1-я Прокатная и в п. Октябрьский, на ул. Речной.

ИСТОЧНИК KP.RU