2019-05-27T11:37:42+03:00
Общество

В Туле сажают барбарис

В городе продолжатся уборка, окос и озеленение
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 мая 2019 года, на улицах Тулы будут высажены цветы и барбарис.

В рамках работ по озеленению областного центра в сквере «Славянский» запланирована посадка 830 штук цветов. На ул. Советской будут высажены 400 барбарисов. На пр. Ленина (от ул. Жаворонкова до сквера Л.Н. Толстого) появятся 289 кустарников.

На мемориале «Защитникам неба Отечества» будет производиться окос травы.

Продолжится обработка гербицидами очагов произрастания борщевика Сосновского в Рождественском сельском поселении.

По ряду адресов запланированы работы по окосу газонов: на ул. Шоссейной, Еловой, Новоселов, Литейной, Вознесенского, Красном Перекопе, пр. Ленина, Епифанской, возле Ротонды, в Партизанской деревне, на 5-м пр. Гастелло, 2-м пр. Металлургов, на 1-м и 5-м Лихвинских проездах, на ул. Колхозной. Работы также будут проведены в п. Косая гора, в сквере возле памятника «Танк ИС - 3».

Кроме того, сегодня продолжится ликвидация стихийных свалок на ул. 1-я Прокатная и в п. Октябрьский, на ул. Речной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили работников библиотек с профессиональным праздником
На Металлургов в Туле неизвестные устроили стрельбу и драку
За неделю в Туле произошло 142 ДТП
В Туле мужчина угнал велосипед из подъезда дома
Туляк украл куртку из супермаркета
Тульская область вошла в ТОП-5 для литературных путешествий по России
Отделение №3 МРЭО ГИБДД временно изменит место дислокации
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
В школах Тулы отзвенели последние звонки
Под Тулой столкнулись "ВАЗ" и пассажирский поезд
Погода в Туле 27 мая: жара
В Туле ДТП с автобусом спровоцировало пробку
Опубликован график остановки тульских водозаборов
Тульскую область с рабочим визитом посещает делегация Кубы
На Кутузова в Туле "Хонда" сбила девочку
На трассе в Тульской области столкнулись "Фольксваген" и "Шевроле"
Туляки могут внести свои предложения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»
Под Тулой опрокинулся "ВАЗ": пострадал ребенок