2019-05-27T11:24:59+03:00
Происшествия

На Металлургов в Туле неизвестные устроили стрельбу и драку

Сотрудники полиции в Туле выясняют все обстоятельства произошедшего
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение деталей случившегосяПроводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение деталей случившегося
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, примерно в 19 часов, возле дома №102 по ул. Металлургов произошел инцидент.

Предположительно, мужчин, около 5-7 человек, собралась возле девятиэтажки. Вскоре появилась к ним подошла другая компания. Между ними состоялся разговор, в результате чего один из мужчин начал убегать. Остальные кинулись за ним, стреляя в спину из травматического пистолета. Догнать мужчину компании удалось у дома №108. Завязалась драка. Разнять дебоширов смогли только прибывшие на место правоохранители.

- Сотрудники полиции в Туле выясняют обстоятельства произошедшего. В настоящее время полицейскими установлены все участники инцидента. По предварительным данным, обе стороны ранее были знакомы между собой. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение деталей случившегося. - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили работников библиотек с профессиональным праздником
В Туле сажают барбарис
За неделю в Туле произошло 142 ДТП
В Туле мужчина угнал велосипед из подъезда дома
Туляк украл куртку из супермаркета
Тульская область вошла в ТОП-5 для литературных путешествий по России
Отделение №3 МРЭО ГИБДД временно изменит место дислокации
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
В школах Тулы отзвенели последние звонки
Под Тулой столкнулись "ВАЗ" и пассажирский поезд
Погода в Туле 27 мая: жара
В Туле ДТП с автобусом спровоцировало пробку
Опубликован график остановки тульских водозаборов
Тульскую область с рабочим визитом посещает делегация Кубы
На Кутузова в Туле "Хонда" сбила девочку
На трассе в Тульской области столкнулись "Фольксваген" и "Шевроле"
Туляки могут внести свои предложения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»
Под Тулой опрокинулся "ВАЗ": пострадал ребенок