На Металлургов в Туле неизвестные устроили стрельбу и драку
В минувшее воскресенье, примерно в 19 часов, возле дома №102 по ул. Металлургов произошел инцидент.
Предположительно, мужчин, около 5-7 человек, собралась возле девятиэтажки. Вскоре появилась к ним подошла другая компания. Между ними состоялся разговор, в результате чего один из мужчин начал убегать. Остальные кинулись за ним, стреляя в спину из травматического пистолета. Догнать мужчину компании удалось у дома №108. Завязалась драка. Разнять дебоширов смогли только прибывшие на место правоохранители.
- Сотрудники полиции в Туле выясняют обстоятельства произошедшего. В настоящее время полицейскими установлены все участники инцидента. По предварительным данным, обе стороны ранее были знакомы между собой. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение деталей случившегося. - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU