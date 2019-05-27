На Металлургов в Туле неизвестные устроили стрельбу и драку

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-27T11:24:59+03:00

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В минувшее воскресенье, примерно в 19 часов, возле дома №102 по ул. Металлургов произошел инцидент.

Предположительно, мужчин, около 5-7 человек, собралась возле девятиэтажки. Вскоре появилась к ним подошла другая компания. Между ними состоялся разговор, в результате чего один из мужчин начал убегать. Остальные кинулись за ним, стреляя в спину из травматического пистолета. Догнать мужчину компании удалось у дома №108. Завязалась драка. Разнять дебоширов смогли только прибывшие на место правоохранители.

- Сотрудники полиции в Туле выясняют обстоятельства произошедшего. В настоящее время полицейскими установлены все участники инцидента. По предварительным данным, обе стороны ранее были знакомы между собой. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение деталей случившегося. - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU