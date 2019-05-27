Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили работников библиотек с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 12:07 2019-05-27T11:09:11+03:00

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С профессиональным праздником работников библиотек поздравляют мэр Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов. В их послании тулякам сказано:

«Библиотеки – одни из старейших культурных учреждений в нашей стране. Сегодня система объединяет десятки тысяч библиотек во всех регионах.

Тульские библиотеки – это хранилища научного и художественного достояния, центры просвещения и современные площадки для обсуждения актуальных вопросов. Учреждения обслуживают сотни тысяч читателей, в их фондах хранятся миллионы, в том числе редких, изданий.

Осваивая новые технологии, используя современные каналы связи, библиотеки постепенно меняют свой облик, становятся центрами притяжения для всех социальных и возрастных групп населения. На базе библиотек функционируют центры правовой информации и компьютерной грамотности, работают клубы по интересам, созданы электронные каталоги и базы данных, бесплатные web-сервисы для пользователей. Успешно реализуются культурно-образовательные социальные проекты, которые способствуют интеллектуальному и духовному обогащению и общению туляков.

Символично и почетно, что звание «Библиотечной столицы России 2019 года» присвоено именно Туле. Нам предстоит принять Всероссийский конгресс библиотекарей. Уверены, мероприятие будет организовано на самом высоком уровне.

Золотой фонд библиотечной системы – это ее коллектив. Уважаемые библиотекари! Ваш труд вызывает огромное уважение. Во многом благодаря вашей инициативе, энтузиазму, любви к книге выросло не одно поколение образованных, грамотных туляков.

Пусть ваша деятельность всегда будет востребована. Желаем успехов в благородном деле просвещения, здоровья, жизненных сил и энергии, всего самого доброго!».

ИСТОЧНИК KP.RU