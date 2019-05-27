2019-05-27T10:53:32+03:00
Происшествия

В Туле мужчина угнал велосипед из подъезда дома

Виктория ЯКУШИНА
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В Туле сотрудники полиции поймали подозреваемого в краже велосипеда.

Как выяснилось, мужчина воспользовался тем, что владелица "железного коня" оставила его на длительное время без присмотра в подъезде дома на улице Тургеневской.

Войдя в помещение, похититель забрал велосипед и скрылся. Ущерб составил 12 000 рублей.

Злоумышленника удалось поймать. Им оказался ранее судимый местный житель. В отделе полиции «Центральный» возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости не оставлять велосипеды без присмотра, чтобы не стать жертвами хищений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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