В Туле мужчина угнал велосипед из подъезда дома

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-27T10:53:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле сотрудники полиции поймали подозреваемого в краже велосипеда.

Как выяснилось, мужчина воспользовался тем, что владелица "железного коня" оставила его на длительное время без присмотра в подъезде дома на улице Тургеневской.

Войдя в помещение, похититель забрал велосипед и скрылся. Ущерб составил 12 000 рублей.

Злоумышленника удалось поймать. Им оказался ранее судимый местный житель. В отделе полиции «Центральный» возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости не оставлять велосипеды без присмотра, чтобы не стать жертвами хищений.

ИСТОЧНИК KP.RU