Туляк украл куртку из супермаркета
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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В зареченскую полицию с заявлением обратился начальник службы безопасности спортивного супермаркета на улице Октябрьской в Туле.
Мужчина рассказал, что из магазина украли куртку.
Полицейские при просмотре записей с установленных внутри супермаркета видеокамер выяснили личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 23-летний туляк. Спустя некоторое время он был задержан и признался стражам порядка в содеянном.
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. При проведении обыска похищенная одежда была изъята.
ИСТОЧНИК KP.RU