2019-05-27T10:48:59+03:00
Происшествия

Туляк украл куртку из супермаркета

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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В зареченскую полицию с заявлением обратился начальник службы безопасности спортивного супермаркета на улице Октябрьской в Туле.

Мужчина рассказал, что из магазина украли куртку.

Полицейские при просмотре записей с установленных внутри супермаркета видеокамер выяснили личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 23-летний туляк. Спустя некоторое время он был задержан и признался стражам порядка в содеянном.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. При проведении обыска похищенная одежда была изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU

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