Туляк украл куртку из супермаркета

СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-27T10:48:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В зареченскую полицию с заявлением обратился начальник службы безопасности спортивного супермаркета на улице Октябрьской в Туле.

Мужчина рассказал, что из магазина украли куртку.

Полицейские при просмотре записей с установленных внутри супермаркета видеокамер выяснили личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 23-летний туляк. Спустя некоторое время он был задержан и признался стражам порядка в содеянном.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. При проведении обыска похищенная одежда была изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU