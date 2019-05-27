Тульская область вошла в ТОП-5 для литературных путешествий по России

СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-27T10:44:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Аналитики ТурСтат подготовило рейтинг лучших российских городов и регионов для литературных путешествий и туров по музеям и усадьбам.

В ТОП-10 вошли:

Санкт-Петербург,

Москва,

Подмосковье,

Тульская область,

Ленинградская область,

Ярославская область,

Рязанская область,

Тамбовская область,

Ульяновская область,

Костромская область.

По данным ТурСтат, за Санкт-Петербург как лучший город для литературных путешествий отдали 47% голосов, за Москву - 17%, за Московскую область - 11%, за Тульскую область - 8%, за Ленинградскую область - 4%, за Ярославскую и Рязанскую области - по 3%, за Тамбовскую и Ульяновскую области - по 2%, за Костромскую область - 1% голосов.

В Тульской области гости чаще всего посещают музей-усадьбу Л.Н. Толстого Ясная Поляна, а также дом-музей И.А. Бунина в Ефремове.

ИСТОЧНИК KP.RU