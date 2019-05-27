Тульская область вошла в ТОП-5 для литературных путешествий по России
Аналитики ТурСтат подготовило рейтинг лучших российских городов и регионов для литературных путешествий и туров по музеям и усадьбам.
В ТОП-10 вошли:
Санкт-Петербург,
Москва,
Подмосковье,
Тульская область,
Ленинградская область,
Ярославская область,
Рязанская область,
Тамбовская область,
Ульяновская область,
Костромская область.
По данным ТурСтат, за Санкт-Петербург как лучший город для литературных путешествий отдали 47% голосов, за Москву - 17%, за Московскую область - 11%, за Тульскую область - 8%, за Ленинградскую область - 4%, за Ярославскую и Рязанскую области - по 3%, за Тамбовскую и Ульяновскую области - по 2%, за Костромскую область - 1% голосов.
В Тульской области гости чаще всего посещают музей-усадьбу Л.Н. Толстого Ясная Поляна, а также дом-музей И.А. Бунина в Ефремове.
ИСТОЧНИК KP.RU