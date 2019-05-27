Под Тулой столкнулись "ВАЗ" и пассажирский поезд
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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25 мая 2019 года в 09:47 в службу спасения сообщили о ДТП на переезде "Узловая 3 - Жданка" в Узловском районе Тульской области.
Столкнулись автомобиль "ВАЗ-2107" и пассажирский поезд.
Пострадавших нет. Задержки следования поездов не возникло.
На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU