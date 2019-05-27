2019-05-27T09:29:45+03:00
Происшествия

Под Тулой столкнулись "ВАЗ" и пассажирский поезд

[фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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25 мая 2019 года в 09:47 в службу спасения сообщили о ДТП на переезде "Узловая 3 - Жданка" в Узловском районе Тульской области.

Столкнулись автомобиль "ВАЗ-2107" и пассажирский поезд.

Пострадавших нет. Задержки следования поездов не возникло.

На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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