Под Тулой столкнулись "ВАЗ" и пассажирский поезд

СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-27T09:29:45+03:00

Изменить размер текста: A A

25 мая 2019 года в 09:47 в службу спасения сообщили о ДТП на переезде "Узловая 3 - Жданка" в Узловском районе Тульской области.

Столкнулись автомобиль "ВАЗ-2107" и пассажирский поезд.

Пострадавших нет. Задержки следования поездов не возникло.

На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU