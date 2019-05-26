На Кутузова в Туле "Хонда" сбила девочку
Ребенок пострадал
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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23 мая 2019 года, в 18:10 на улице Кутузова города Тула произошло ДТП.
58-летняя женщина на автомобиле «Honda CR-V» сбила несовершеннолетнего пешехода - 12-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода (вышла из-за стоящего встречного авто).
В результате ДТП в Туле пострадала девочка. Она получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU