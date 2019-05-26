На трассе в Тульской области столкнулись "Фольксваген" и "Шевроле"

СЕГОДНЯ 15:47 2019-05-24T17:02:32+03:00

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23 мая 2019 года, в 12:30 на 123-ем километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района Тульской области произошло ДТП.

61-летний мужчина на автомобиле «Volkswagen Tiguan», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «Chevrolet Aveo», под управлением мужчины 61 года.

В результате ДТП в Тульской области пострадали два человека: водитель автомобиля «Volkswagen» (получил телесные повреждения и был отпущен после оказания медпомощи) и водитель автомобиля «Chevrolet» (с травмами различной степени тяжести был госпитализирован).

ИСТОЧНИК KP.RU