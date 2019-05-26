Под Тулой опрокинулся "ВАЗ": пострадал ребенок
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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23 мая 2019 года, в 05:50 на 140-ом километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района Тульской области произошло ДТП.
41-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21099», по предварительной информации, не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части.
В результате ДТП в Тульской области пострадали три человека, в том числе один несовершеннолетний - мальчик 5 лет. Он получил различные телесные повреждения и был госпитализирован.
В момент происшествия ребенок располагался на заднем пассажирском сидении, в детском удерживающем устройстве.
ИСТОЧНИК KP.RU