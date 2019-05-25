День города Новомосковска-2019: программа мероприятий

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-24T16:52:41+03:00

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25 мая 2019 года жители Новомосковска отпразднуют день рождения своего города. Жителей и гостей города ожидают культурно-массовые мероприятия.

С 12 часов в парке стартует работа ярмарки изделий декоративно-прикладного творчества "Аллея мастеров", а также мастер-классы. На сцене состоится выступление коллективов художественной самодеятельности.

В 20 часов на городском стадионе пройдет концерт творческих коллективов.

Завершится торжество праздничным фейерверком.

Программа мероприятий

ИСТОЧНИК KP.RU