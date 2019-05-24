2019-05-24T16:49:52+03:00
Общество

На участке улицы Каминского будет запрещена остановка

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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25 мая 2019 года, в Туле будут введены следующие ограничения на улице Каминского на участке от улицы Ленина до улицы Демонстрации:

- запрещена с 00:00 до 14:00 остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

- ограничено с 09:00 до 14:00 движение всех видов транспортных средств.

Данное ограничение введено для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню ветеранов боевых действий Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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