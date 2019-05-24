На участке улицы Каминского будет запрещена остановка
Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
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25 мая 2019 года, в Туле будут введены следующие ограничения на улице Каминского на участке от улицы Ленина до улицы Демонстрации:
- запрещена с 00:00 до 14:00 остановка и стоянка всех видов транспортных средств;
- ограничено с 09:00 до 14:00 движение всех видов транспортных средств.
Данное ограничение введено для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню ветеранов боевых действий Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU