Опубликован график остановки тульских водозаборов
График профилактических остановок водозаборов для подготовки к отопительному сезону 2019-2020 гг:
Обидимский водозабор – с 8.00 29 мая до 8.00 30 мая (Зареченский округ и н.п. Обидимо),
Медвенский водозабор – с 8.00 19 июня по 8.00 20 июня (Пролетарский округ),
Окский водозабор – с 8.00 3 июля по 8.00 4 июля (Советский, Привокзальный, Центральный округи),
Масловский водозабор – с 8.00 17 июля по 8.00 18 июля (Советский, Привокзальный, Центральный округи),
Песоченский водозабор – с 8.00 6 августа по 8.00 7 августа (Советский, Привокзальный, Центральный округи),
Непрейковский водозабор – с 8.00 14 августа по 8.00 15 августа (Советский и Привокзальный округи),
Осетровский водозабор – с 8.00 28 августа по 8.00 29 августа (Пролетарский округ).
Во время проведения работ возможно пониженное давление воды.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU