2019-05-24T16:51:21+03:00
Общество

Опубликован график остановки тульских водозаборов

Виктория ЯКУШИНА
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График профилактических остановок водозаборов для подготовки к отопительному сезону 2019-2020 гг:

Обидимский водозабор – с 8.00 29 мая до 8.00 30 мая (Зареченский округ и н.п. Обидимо),

Медвенский водозабор – с 8.00 19 июня по 8.00 20 июня (Пролетарский округ),

Окский водозабор – с 8.00 3 июля по 8.00 4 июля (Советский, Привокзальный, Центральный округи),

Масловский водозабор – с 8.00 17 июля по 8.00 18 июля (Советский, Привокзальный, Центральный округи),

Песоченский водозабор – с 8.00 6 августа по 8.00 7 августа (Советский, Привокзальный, Центральный округи),

Непрейковский водозабор – с 8.00 14 августа по 8.00 15 августа (Советский и Привокзальный округи),

Осетровский водозабор – с 8.00 28 августа по 8.00 29 августа (Пролетарский округ).

Во время проведения работ возможно пониженное давление воды.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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