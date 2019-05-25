2019-05-24T16:40:21+03:00
Общество

В районы Тульской области передали мобильные противопожарные установки

Таким было поручение губернатора Тульской области Алексея Дюмина
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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Муниципальным образованиям и федеральным музеям были переданы 5 мобильных противопожарных установок МПУ-2000.

Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин для поддержания подразделений добровольной пожарной охраны в Заокском, Суворовском и Щекинском районах.

Установки будут размещены в пос. Ланьшинский Заокского района, с. Селиваново Щекинского района и пос. Северо-Агеевский Суворовского района, а также в музее-усадьбе «Поленово» и музее-усадьбе «Ясная поляна».

Техника позволит значительно сократить время реагирования в случае возникновения возгорания. Ее легко переместить и организовать подачу воды из любого водоема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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