В районы Тульской области передали мобильные противопожарные установки
Муниципальным образованиям и федеральным музеям были переданы 5 мобильных противопожарных установок МПУ-2000.
Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин для поддержания подразделений добровольной пожарной охраны в Заокском, Суворовском и Щекинском районах.
Установки будут размещены в пос. Ланьшинский Заокского района, с. Селиваново Щекинского района и пос. Северо-Агеевский Суворовского района, а также в музее-усадьбе «Поленово» и музее-усадьбе «Ясная поляна».
Техника позволит значительно сократить время реагирования в случае возникновения возгорания. Ее легко переместить и организовать подачу воды из любого водоема.
ИСТОЧНИК KP.RU