2019-05-24T16:37:04+03:00
Общество

Тульскую область с рабочим визитом посещает делегация Кубы

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 23 до 29 мая 2019 года в Тульской области с рабочим визитом находится делегация Республики Куба. Он состоялся в рамках меморандума о сотрудничестве между министерством здравоохранения Кубы и правительством региона.

Делегация уже осмотрела комплекс «Ангел» производства НПО «Сплав», дала изобретению высокую оценку и заинтересовалась его применением, в том числе при работе в чрезвычайных ситуациях по всему миру.

- Мы хотели бы, чтобы Тула стала примером российско-кубинского сотрудничества по обмену специалистами и технологиями, - подчеркнула заместитель министра здравоохранения Республики Куба Марсия Кобас Руис.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опубликован график остановки тульских водозаборов
На Кутузова в Туле "Хонда" сбила девочку
На трассе в Тульской области столкнулись "Фольксваген" и "Шевроле"
Туляки могут внести свои предложения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»
Под Тулой опрокинулся "ВАЗ": пострадал ребенок
В Туле открылся новый корпус областного бизнес-инкубатора
В районы Тульской области передали мобильные противопожарные установки
Тульский «Арсенал» подарил Алексею Дюмину мяч с автографами игроков команды
Сточные воды из канализации села Федоровка сбрасываются в Упу
«Последний звонок» прозвенел в Первомайской кадетской школе
Евгений Авилов проинспектировал ход работ в рамках нацроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Туляков приглашают на Субботею в Плотницкой слободе
День города Новомосковска-2019: программа мероприятий
Погода в Туле 25 мая: дождь и гроза
800 декоративных кустарников высадят сегодня в Туле
На участке улицы Каминского будет запрещена остановка
Осенью в Туле высадят более 900 деревьев
Тула отметит День города 7 сентября
На тульских кладбищах продолжают наводить порядок
В Туле меняют аварийный участок трубы, который поможет избежать отключений воды в Пролетарском округе
В Туле совершено нападение на полицейского: появилось видео с осмотра места происшествия
Алексей Дюмин обсудил успехи и задачи тульского «Арсенала» с руководством клуба
С 20 июня по ряду адресов в Туле будет введен запрет остановки транспорта
В Тульской области проводится операция «МАК-2019»
В Туле проводится инвентаризация зеленых насаждений