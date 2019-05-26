Тульскую область с рабочим визитом посещает делегация Кубы

СЕГОДНЯ 16:34 2019-05-24T16:37:04+03:00

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С 23 до 29 мая 2019 года в Тульской области с рабочим визитом находится делегация Республики Куба. Он состоялся в рамках меморандума о сотрудничестве между министерством здравоохранения Кубы и правительством региона.

Делегация уже осмотрела комплекс «Ангел» производства НПО «Сплав», дала изобретению высокую оценку и заинтересовалась его применением, в том числе при работе в чрезвычайных ситуациях по всему миру.

- Мы хотели бы, чтобы Тула стала примером российско-кубинского сотрудничества по обмену специалистами и технологиями, - подчеркнула заместитель министра здравоохранения Республики Куба Марсия Кобас Руис.

ИСТОЧНИК KP.RU