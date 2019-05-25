Тульский «Арсенал» подарил Алексею Дюмину мяч с автографами игроков команды
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду тульского «Арсенала» с выходом в Лигу Европы.
- Еврокубок для Тулы всегда казался далекой мечтой. Но в этом году вы сделали ее реальностью. Доказали, что готовы биться с лучшими – и побеждать, - сказал Алексей Дюмин.
Губернатор подчеркнул, что совместными усилиями будут создаваться условия и для того, чтобы команда могла играть и добиваться результата на европейском уровне. В ближайшее время будет приведено в порядок покрытие поля.
Капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров поблагодарил Алексея Дюмина за личную поддержку клуба и подарил на память мяч с автографами всех игроков команды.
В завершение встречи глава региона еще раз поздравил футболистов с историческим результатом и пожелал им победы в последней игре сезона.
26 мая 2019 года «Арсеналу» предстоит матч с московским «Динамо».
ИСТОЧНИК KP.RU