2019-05-24T17:46:57+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» подарил Алексею Дюмину мяч с автографами игроков команды

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду тульского «Арсенала» с выходом в Лигу Европы.

- Еврокубок для Тулы всегда казался далекой мечтой. Но в этом году вы сделали ее реальностью. Доказали, что готовы биться с лучшими – и побеждать, - сказал Алексей Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что совместными усилиями будут создаваться условия и для того, чтобы команда могла играть и добиваться результата на европейском уровне. В ближайшее время будет приведено в порядок покрытие поля.

Капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров поблагодарил Алексея Дюмина за личную поддержку клуба и подарил на память мяч с автографами всех игроков команды.

В завершение встречи глава региона еще раз поздравил футболистов с историческим результатом и пожелал им победы в последней игре сезона.

26 мая 2019 года «Арсеналу» предстоит матч с московским «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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