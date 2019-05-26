Туляки могут внести свои предложения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»

СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-24T16:16:45+03:00

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Предложения принимают специалисты управления по благоустройству администрации города Тулы до 24 июня 2019 года по тел.: 55-03-93 или на электронную почту KozhuhovaTN@cityadm.tula.ru.

Уже подано 800 заявок на включение в программу, это четверть жилого фонда Тулы. С 2020 по 2024 гг. планируется благоустроить 374 объекта. В этом году на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств выделено более 250 млн рублей, из них 1 млн – это средства жителей.

7 мая текущего года внесены изменения в государственную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» и ряд федеральных нормативных актов, и на этом основании в программу вносятся для рассмотрения 6 изменений:

1. Обязательное минимальное установление 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Данная норма администрацией города Тулы выполняется уже на протяжении нескольких лет, но в муниципальной программе этого обязательного условия не было.

По итогам 2018 года из 77 дворовых территорий и 2 общественных пространств, благоустроенных в 2018 году, выявлен ряд нарушений, являющихся гарантийным случаем. В настоящее время устранено шесть нарушений, в отношении оставшихся срок устранения – 31 мая текущего года. Также ведется претензионная работа по понуждению подрядчика на выполнение гарантийных обязательств на территории Студенческого сквера.

2. Синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми мероприятиями в сфере доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Данная работа также администрацией города уже организована, в настоящее время из 58 объектов дворовых территорий и 2 общественных пространств одномоментно благоустраиваются:

- с национальным проектом «Безопасные и качественные дороги» 2 объекта;

- 1 объект с федеральным проектом «Умный город»;

- с региональной программой капитального ремонта общего имущества в 29 многоквартирных домах на территории Тульской области;

- с региональным проектом Народный бюджет» - 11 объектов;

- 1 территория в рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство административного центра».

3. В целях создания единой интеллектуальной системы управления городом и вовлечения жителей в управление города, в рамках организации мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, вносятся изменения в перечень дополнительных видов работ по благоустройству общественных пространств, а именно, добавлены следующие виды работ:

- устройство видеонаблюдения;

- устройство художественной и архитектурной подсветки.

В рамках реализации синхронизации мероприятий федерального проекта «Умный город» администрацией города Тулы уже в этом году запланированы мероприятия по установке 20 распознающих и обзорных видеокамер на благоустраиваемом общественном пространстве перед Главпочтамтом. Цена проекта составит порядка 8 миллионов, работы по которым будут выполняться безвозмездно в рамках данной программы ОАО «Ростелеком».

4. Муниципальное образование может исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. Осуществив мониторинг адресного перечня муниципальной программы, данные объекты в настоящее время отсутствуют.

5. Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Проведя мониторинг придомовых территорий, размещенных в адресном перечне придомовых территорий по благоустройству муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», установлено, что 2 придомовые территории не могут участвовать как объекты благоустройства муниципальной программы.

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул.Белкина, д.33 в соответствии с постановлением администрации города Тулы от 25.09.2018 №3492 «О признании жилого дома по адресу: Тульская область, г.Тула, Советский район, ул.Белкина, д.33 аварийным и подлежащим сносу» признан аварийным, подлежащим сносу и проведению мероприятий по отселению граждан, проживающих в нем.

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул.Кутузова, д.41, корп.2 включен в электронную очередь за номером 254 на основании заявления и исчерпывающего перечня документов, предоставленных уполномоченным лицом 04.10.2017. Решением Пролетарского районного суда г.Тулы от 26.03.2018 признаны недействительными решения общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме по вступлению в муниципальную программу Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Повторно многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул.Кутузова, д.41, корп.2 включен в электронную очередь за номером 634 на основании заявления и исчерпывающего перечня документов, предоставленных уполномоченным лицом 13.06.2018. Решением Пролетарского районного суда г.Тулы от 11.02.2019 также признаны недействительными решения общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме по вступлению в муниципальную программу Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

6. Обязательным условием для благоустройства общественных пространств является предельная дата заключения муниципальных контрактов не позднее 1 июля, для дворовых территорий не позднее 1 мая, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупок, работ, услуг в порядке, установленной законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

ИСТОЧНИК KP.RU