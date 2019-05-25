2019-05-24T16:16:53+03:00
Происшествия

Сточные воды из канализации села Федоровка сбрасываются в Упу

Об этом сообщает региональная прокуратура
Виктория ЯКУШИНА
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Тульской природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению жителя с. Федоровка Тульской области по вопросу неудовлетворительного состояния очистных сооружений и сброса сточных вод в Упу.

Проверка показала, что водоотведение на территории села осуществляется путем эксплуатации системы водоотведения, состоящей из канализационных сетей и очистных сооружений.

Очистные сооружения в Федоровке фактически отсутствуют, в настоящее время не функционируют и администрацией Тула эксплуатирующей организации не передавались.

На момент обследования Тульской природоохранной прокуратурой установлено, что сброс сточных вод от сетей и сооружений канализации села осуществляется в границах водоохранной зоны Упы, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию, что является нарушением закона.

В связи с этим, Тульским природоохранным прокурором главе администрации Тулы внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды, водного законодательства.

Устранение выявленных нарушений Тульским природоохранным прокурором взято на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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