Сточные воды из канализации села Федоровка сбрасываются в Упу

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-24T16:16:53+03:00

Об этом сообщает региональная прокуратура

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Тульской природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению жителя с. Федоровка Тульской области по вопросу неудовлетворительного состояния очистных сооружений и сброса сточных вод в Упу.

Проверка показала, что водоотведение на территории села осуществляется путем эксплуатации системы водоотведения, состоящей из канализационных сетей и очистных сооружений.

Очистные сооружения в Федоровке фактически отсутствуют, в настоящее время не функционируют и администрацией Тула эксплуатирующей организации не передавались.

На момент обследования Тульской природоохранной прокуратурой установлено, что сброс сточных вод от сетей и сооружений канализации села осуществляется в границах водоохранной зоны Упы, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию, что является нарушением закона.

В связи с этим, Тульским природоохранным прокурором главе администрации Тулы внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды, водного законодательства.

Устранение выявленных нарушений Тульским природоохранным прокурором взято на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU