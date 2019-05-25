Туляков приглашают на Субботею в Плотницкой слободе

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-24T16:09:20+03:00

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25 мая 2019 года туляков и гостей города приглашают на Субботею в Плотницкой слободе.

Деревянное кружево, в которое была одета старинная Тула, восхитит посетителей выставочного комплекса «Тульский резной наличник». Здесь же расскажут об инструментах, с помощью которых дерево обретало объем и форму, превращалось в предметы быта, украшения, игрушки, выстраивалось этажами домов, завивалось сложными узорами и хранило в себе символы, оберегающие дом, семью и благополучие в ней.

Резной наличник – в миниатюре, разумеется, – можно будет забрать с собой, самостоятельно изготовив фоторамку «Резное окошко». Также умельцы-добродеи научат выжигать по дереву, проведут мастер-классы по росписи деревянного гусенка-магнитика и домика.

На площадке «Деревянные игры» вновь развернутся состязания по крокету и складыванию поленницы. Кстати, постоянные посетители могут принять участие в чемпионате и побороться за главный приз по итогам сезона.

Деревянная зона бук-кроссинга будет ждать любителей читать и рисовать. Здесь же можно получить задания для «Бродилки-добродилки» или стартовать в крафт-игре с QR-кодом.

Сохранить память о насыщенном событиями дне, проведенном в Плотницкой слободе, помогут необычные фото, сделанные с обитателями уникального «Доброго подворья», у русской печки, в фотозоне «Я в ажуре».

По традиции, будет открыт к посещению кинотеатр «Майский, а гости могут отведать душистого травяного чая из жарового самовара.

Мероприятие пройдет с 12 до 17 часов по адресу: Тула, ул. 9 Мая, д.1, 1б, ремесленный двор «Добродей».

Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU