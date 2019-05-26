В Туле открылся новый корпус областного бизнес-инкубатора
Фото: Правительство ТО
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24 мая 2019 года прошло торжественное состоялось открытие нового корпуса Тульского областного бизнес-инкубатора.
Новое современное здание вместит более чем 60 резидентов. С 30 мая начнется заявочная компания по отбору для размещения.
В рамках юизнес-марафона «Молодежное предпринимательство: Будь в тренде!» в корпусе уже состоялась панельная дискуссия по вопросам развития бизнеса, и основным проблемам, возникающим на пути молодых предпринимателей.
ИСТОЧНИК KP.RU