В Туле открылся новый корпус областного бизнес-инкубатора

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-24T16:03:07+03:00

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24 мая 2019 года прошло торжественное состоялось открытие нового корпуса Тульского областного бизнес-инкубатора.

Новое современное здание вместит более чем 60 резидентов. С 30 мая начнется заявочная компания по отбору для размещения.

В рамках юизнес-марафона «Молодежное предпринимательство: Будь в тренде!» в корпусе уже состоялась панельная дискуссия по вопросам развития бизнеса, и основным проблемам, возникающим на пути молодых предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU