Евгений Авилов проинспектировал ход работ в рамках нацроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-24T15:59:27+03:00

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В Туле стартовали работы по ремонту дорог, подрядная организация приступила к работам на 2 из 17 запланированных объектов.

Ход выполнения ремонтных работ на ул. Пржевальского сегодня, 24 мая, проконтролировал глава администрации Тулы Евгений Авилов.

- Работы на данном участке ведутся в комплексе из трех улиц: Пржевальского, Новотульской, Доктора Гумилевской, - говорит заместитель главы администарции – начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Алексей Крыгин. - Они соединяют между собой Пролетарский округ и Новомосковское шоссе. Работы проводим с ремонтом парковочных пространств, остановочных павильонов, установкой бортов.

Сегодня практически полностью завершено фрезерование на ул. Пржевальского, затем подрядчик перейдет на ул. Новотульскую.

- Транспортная артерия является подъездной дорогой к нашему крупнейшему предприятию. Работы здесь проводим в вечернее время, чтобы не блокировать движение транспорта, - подчеркнул Евгений Авилов.

Глава администрации также отметил, что необходимо особое внимание уделять качеству проводимых работ, и на каждом этапе привлекать специализированные организации для проведения обследований.

По словам Алексея Крыгина, осуществляется многоуровневый контроль, как специалистами управления, так и с привлечением специализированной независимой организации.

Алексей Крыгин доложил также, что завершены работы по асфальтированию Одоевского путепровода, затем подрядчик приступит к ремонту Одоевского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU