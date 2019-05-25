2019-05-24T15:59:27+03:00
Общество

Евгений Авилов проинспектировал ход работ в рамках нацроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:

В Туле стартовали работы по ремонту дорог, подрядная организация приступила к работам на 2 из 17 запланированных объектов.

Ход выполнения ремонтных работ на ул. Пржевальского сегодня, 24 мая, проконтролировал глава администрации Тулы Евгений Авилов.

- Работы на данном участке ведутся в комплексе из трех улиц: Пржевальского, Новотульской, Доктора Гумилевской, - говорит заместитель главы администарции – начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Алексей Крыгин. - Они соединяют между собой Пролетарский округ и Новомосковское шоссе. Работы проводим с ремонтом парковочных пространств, остановочных павильонов, установкой бортов.

Сегодня практически полностью завершено фрезерование на ул. Пржевальского, затем подрядчик перейдет на ул. Новотульскую.

- Транспортная артерия является подъездной дорогой к нашему крупнейшему предприятию. Работы здесь проводим в вечернее время, чтобы не блокировать движение транспорта, - подчеркнул Евгений Авилов.

Глава администрации также отметил, что необходимо особое внимание уделять качеству проводимых работ, и на каждом этапе привлекать специализированные организации для проведения обследований.

По словам Алексея Крыгина, осуществляется многоуровневый контроль, как специалистами управления, так и с привлечением специализированной независимой организации.

Алексей Крыгин доложил также, что завершены работы по асфальтированию Одоевского путепровода, затем подрядчик приступит к ремонту Одоевского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сточные воды из канализации села Федоровка сбрасываются в Упу
«Последний звонок» прозвенел в Первомайской кадетской школе
Туляков приглашают на Субботею в Плотницкой слободе
День города Новомосковска-2019: программа мероприятий
Погода в Туле 25 мая: дождь и гроза
800 декоративных кустарников высадят сегодня в Туле
На участке улицы Каминского будет запрещена остановка
Осенью в Туле высадят более 900 деревьев
Тула отметит День города 7 сентября
На тульских кладбищах продолжают наводить порядок
В Туле меняют аварийный участок трубы, который поможет избежать отключений воды в Пролетарском округе
В Туле совершено нападение на полицейского: появилось видео с осмотра места происшествия
Алексей Дюмин обсудил успехи и задачи тульского «Арсенала» с руководством клуба
С 20 июня по ряду адресов в Туле будет введен запрет остановки транспорта
В Тульской области проводится операция «МАК-2019»
В Туле проводится инвентаризация зеленых насаждений