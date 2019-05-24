Погода в Туле 25 мая: дождь и гроза
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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Ночью 25 мая 2019 года в Туле и Тульской области облачно с прояснениями.
Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +7…+12ºС.
Днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм), местами гроза.
Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха +19…+24°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU