Погода в Туле 25 мая: дождь и гроза

СЕГОДНЯ 17:56 2019-05-24T15:58:11+03:00

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Ночью 25 мая 2019 года в Туле и Тульской области облачно с прояснениями.

Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +7…+12ºС.

Днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм), местами гроза.

Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха +19…+24°С.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU