2019-05-24T16:09:34+03:00
Общество

«Последний звонок» прозвенел в Первомайской кадетской школе

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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24 мая для кадет Государственного общеобразовательного учреждения Тульской области «Первомайская кадетская школа» прозвенел Последний школьный звонок.

Приглашенные офицеры из различных структур и ведомств Тульской области, педагоги, родители поздравили выпускников корпуса с этим радостным и волнительным днем, в адрес руководства и сотрудников кадетского корпуса прозвучали слова благодарности за воспитание достойных приемников.

Кадетам вручили удостоверения об окончании профильных классов. За пять лет юноши прошли серьезную школу. Научились оказывать первую помощь, приобрели навыки аварийно-спасательного дела, получили серьезное воспитание. Некоторые планируют связать свою судьбу со службой в МЧС России. В

ыпускники подготовили для присутствующих выступление хореографической группы и хора кадетов, продемонстрировали примы рукопашного боя. По завершении праздника ребята запустили в небо воздушные шары, загадав желания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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