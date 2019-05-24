Тула отметит День города 7 сентября

СЕГОДНЯ 15:49 2019-05-24T15:52:22+03:00

Мероприятия в этот день объединит общая идея: 500-летие возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты

Изменить размер текста: A A

День города Тулы 2019 состоится 9 сентября. Концепцию празднования обсудили в администрации города на совещании под председательством Евгения Авилова.

Девизом праздника станут слов: «Тула – пять веков Засечной черты». Мероприятия объединит общая идея: 500-летие возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.

Основными площадками станут площадь Ленина, Тульский кремль, Казанская набережная, улица Металлистов. Они будут оформлены в едином стиле. Состоятся как традиционные мероприятия, так и новые форматы.

Так, на площади будут установлены шатры делегаций городов Большой засечной черты – это Тула, Белев, Одоев, Крапивна, Лихвин, Венев, Чернь, Епифань, Богородицк. В каждом шатре-форпосте будет организована презентация достопримечательностей, мастер-классы. Гастро-фестиваль с угощениями и дегустациями, ремесленные мастер-классы, арт-базар, фотозоны откроют свою работу на улицах Менделеевской и Металлистов, в культурном пространстве «Искра» На Казанской набережной расположатся зоны активностей от партнеров администрации города, пройдет музыкальный фестиваль.

Завершится праздник фейерверками.

ИСТОЧНИК KP.RU