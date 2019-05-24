В Туле меняют аварийный участок трубы, который поможет избежать отключений воды в Пролетарском округе

СЕГОДНЯ 15:24 2019-05-24T15:24:54+03:00

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На Медвенско-Осетровском водозаборе в Туле с 20 мая идут ремонтные работы. Ведется перекладка магистрального водопровода диаметром 900 мм.

Напомним, что по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина администрацией города Тулы совместно с АО «Тулагорводоканал» и региональным правительством был подготовлен краткосрочный план по замене магистральных сетей водопровода большого диаметра. Программа рассчитана на три года. За это время должно быть заменено около 30 километров магистрального водопровода. Объем финансирования работ составит 729,5 миллионов рублей.

В 2019 году будут проведены работы по замене 3,6 км участка водовода 3-го подъема от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская». Стоимость строительно-монтажных работ составляет 114,7 миллионов рублей, в том числе администрация города Тулы приобретает трубу диаметром 900 мм, протяженностью 1,2 км на сумму 24,8 миллионов рублей, АО «Тулагорводоканал» приобретает трубу диаметром 900 мм, протяженностью 2,4 км и проводит в полном объеме монтажные работы на сумму 89,9 миллионов рублей.

Предусматривается прокладка водовода из полиэтиленовых труб диаметром 900 мм с установкой 15 колодцев и камер из сборного железобетона. Для повышения энергоэффективности системы подачи воды будут установлены автоматические устройства по выпуску воздуха (комбинированные вантузы), а также пересмотрено переключение всех абонентов.

Перекладка трубопровода будет завершена до начала отопительного сезона, что позволит минимизировать аварийные ситуации. Проделанная работа положительно скажется на водоснабжении 130 тысяч жителей, которые проживают в Пролетарском округе.

Срок службы новой пластиковой трубы составляет 80 лет, против 20 лет железобетонного водопровода, который уложен на этом месте.

- Износ водовода составляет 100 процентов. Мы сейчас используем новые материалы, которые позволят существенно увеличить срок его службы. При этом все работы синхронизированы. Мы понимаем, когда они завершатся, чтобы город нормально вступил вместе с заменой водовода в отопительный сезон. Замена коммунальных сетей у нас идет по двум программам. Первая касается территории Ленинского района, по доведению сетей до нормативного состояния. В Барсуках активно с «Тулагорводоканалом» мы меняем сети, разводку по поселку. В этом году станцию обезжелезивания поставим в Обидимо, в Плеханово. Готовим концессионное соглашение, которое позволит привести в нормативное состояние все хозяйство «Тулагорводоканала» на территории Тулы. Отмечу из знаковых объектов, которые АО «Тулагорводоканал» планирует реализовать – это строительство перемычки для подачи воды на юг города. Надеемся, что в этом году приступим к данным работам. Указанная перемычка позволит увеличить подачу воды на юг Тулы. Это территории рядом с ул. Руднева. В этом году у нас задача выйти на концессионное соглашение, - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Срок окончания работ на Медвенско-Осетровском водозаборе - 1 октября.

Местные власти отмечают, что программа по замене ветхих водопроводных сетей не завершится через три года, и должна постоянно обновляться, чтобы постепенно заменить все проблемные участки сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU