2019-05-24T15:18:31+03:00
Общество

В Туле совершено нападение на полицейского: появилось видео с осмотра места происшествия

По факту случившегося возбуждено уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Кадр из видеоКадр из видео
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Ранним утром, 24 мая 2019 года, в поселке Косая Гора в Туле прогремели выстрелы. Неизвестные отняли у полицейского пистолет, ранили правоохранителя шесть раз и скрылись на авто.

В Туле объявлен план-перехват. Возбуждено уголовное дело.

Следователи работают на месте происшествия.

Публикуем видео с осмотра места происшествия:

В Туле совершено нападение на сотрудника полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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