В Туле совершено нападение на полицейского: появилось видео с осмотра места происшествия
По факту случившегося возбуждено уголовное дело
Кадр из видео
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Ранним утром, 24 мая 2019 года, в поселке Косая Гора в Туле прогремели выстрелы. Неизвестные отняли у полицейского пистолет, ранили правоохранителя шесть раз и скрылись на авто.
В Туле объявлен план-перехват. Возбуждено уголовное дело.
Следователи работают на месте происшествия.
Публикуем видео с осмотра места происшествия:
В Туле совершено нападение на сотрудника полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU