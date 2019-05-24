Алексей Дюмин обсудил успехи и задачи тульского «Арсенала» с руководством клуба

СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-24T15:05:58+03:00

Глава региона еще раз поздравил представителей клуба с выходом в Лигу Европы

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24 мая 2019 года губернатор Алексей Дюмин встретился с президентом тульского ПФК «Арсенал» Гурамом Аджоевым и главным тренером канониров Игорем Черевченко.

Глава региона еще раз поздравил представителей клуба с выходом в Лигу Европы и выразил благодарность президенту и тренерскому штабу за кропотливый труд.

- Результаты команды в этом сезоне впечатляют. Клуб проделал большую работу. Представлять Россию на международной арене - это большая ответственность. Важно теперь не сбавлять темп, - сказал Алексей Дюмин.

Гурам Аджоев в свою очередь поблагодарил главу региона за помощь клубу, благодаря которой в последние три года оружейники стабильно прогрессирует.

В настоящее время перед клубом стоит задача заявить о себе в Лиге Европы.

Также ведутся переговоры о продлении действующих контрактов с игроками и приглашении новых футболистов.

14 июня 2019 года команда выходит из отпуска и начинает тренировки.

ИСТОЧНИК KP.RU