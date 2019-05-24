800 декоративных кустарников высадят сегодня в Туле
Фото: Администрация Тулы
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Работы по посадке порядка 800 саженцев спиреи, пузыреплодника и гортензии проводятся сегодня, 24 мая 2019 года, на пр. Ленина у сквера Льва Толстого в Туле.
Кроме того, сотрудниками ООО «Дизайн-Стиль» будет проведена посадка цветов на ул. Дмитрия Ульянова, 2.
На пересечении ул. Октябрьской и ул. Карпова специалисты подрядной организации приступили к созданию естественного ландшафта – здесь посеют семена луговых растений.
ИСТОЧНИК KP.RU