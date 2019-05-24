Осенью в Туле высадят более 900 деревьев

СЕГОДНЯ 16:48 2019-05-24T15:33:04+03:00

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Сегодня, 24 мая 2019 года, в администрации города Тулы обсудили планы по озеленению в осенний период текущего года.

В настоящее время формируется перечень мест для посадки, среди которых – пр. Ленина, ул. Первомайская, ул. Чмутова, ул. Хворостухина, территория п. Косая Гора и др.

В качестве посадочного ассортимента планируются липы, калины, краснолистные и зеленые клены, а также хвойные породы.

Всего в осенний период в Туле высадят порядка 930 деревьев и 3, 4 тысяч декоративных кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU