В Тульской области проводится операция «МАК-2019»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-24T14:31:55+03:00

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На территории Тульской области проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «МАК-2019», направленная на борьбу с незаконным культивированием наркосодержащих растений, а также на выявление и уничтожение мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений (мака, конопли и т.д.).

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений влечёт за собой:

АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- по статье 10.5 «Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» КоАП РФ в виде административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей, на должностных лиц – от 3000 до 4000 рублей, на юридических лиц – от 30000 до 40000 рублей;

- по статье 10.5.1 «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» КоАП РФ в виде административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 4000 рублей или административный арест на срок до 15 суток; на юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей;

УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

по статье 231 «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» УК РФ:

- часть 1. Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, -

наказывается штрафом в размере до 300000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

- часть 2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Уничтожение дикорастущего мака и дикорастущей конопли производится следующим образом:

- растение вырывается с корнем и незамедлительно сжигается.

В случаях, если вам стали известны факты торговли наркотиками, использования жилых помещений для их потребления, а также незаконного выращивания наркосодержащих растений (мака, конопли и т.д.) или места произрастания дикорастущих наркосодержащих растений позвоните по следующим телефонам:

телефоны дежурной части УМВД России по г. Туле: 32-49-00, 32-49-02, 32-49-60, 32-49-61,

телефон дежурной части Управления МВД России по Тульской области: (4872) 32-22-49.

ИСТОЧНИК KP.RU